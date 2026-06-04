Plaintes contre les compagnies aériennes

Le gouvernement fédéral souhaite modifier le cadre réglementaire relatif aux plaintes des passagers aériens pour tenter, notamment, d’accélérer le traitement des 100 000 plaintes en attente dans le pays.

Mais le projet de loi porté par le ministre McKinnon déçoit les représentants des droits des passagers.

Ils regrettent notamment que le ministre laisse aux compagnies le soin de choisir elles-mêmes les arbitres chargés de trancher dans les processus de plainte.

Écoutez Jacob Charbonneau, président de Vol en retard, faire le point, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.