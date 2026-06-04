Comportement controversé de l’ambassadeur

Le comportement de l’ambassadeur des États-Unis au Canada, Pete Hoekstra, un proche de Donald Trump, est loin d'être celui attendu de la part d'un représentant diplomatique.

Monsieur Hoekstra accumule les provocations en partageant sur ses réseaux sociaux une publication du président américain qui fait référence au Canada comme étant le 51e État des États-Unis.

L’ancien ambassadeur du Canada Ferry de Kerckhove n’hésite pas à montrer du doigt son manque de compétence et de tact diplomatique.

Il insiste aussi sur le fait qu’au cours des dernières années, les États-Unis n’ont pas vraiment envoyé de vrais diplomates au Canada.

Écoutez l’ancien ambassadeur du Canada Ferry de Kerckhove commenter les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Canada, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.