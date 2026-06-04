Pratique illégale

Un propriétaire a été condamné par le Tribunal administratif du logement (TAL) à verser 160 000 $ à ses anciens locataires évincés sous de faux prétextes.

Ce verdict intervient à l’issue de plusieurs années de démarches qui ont débuté en 2023.

C’est grâce à la vigilance des anciens locataires, qui ont constaté que leur ancien logement avait été remis sur le marché à un prix bien plus élevé, que le stratagème a pu être découvert.

Écoutez Me Kimmyanne Brown, avocate spécialisée en droit du logement au cabinet Défends-Toit, analyser cette affaire, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.