Avec Daniel Bélanger et Fouki

Le chroniqueur Stéphane Leclerc présente les toutes dernières nouveautés de la scène musicale d'ici.

Il met notamment en lumière le nouvel album de Koriass, intitulé Sept ans de malheur. Dans ce nouvel opus, le rappeur s'ouvre sur ses sept années de lutte contre la consommation.

Pour ce projet, le rappeur s'est entouré de collaborateurs bien connus du public québécois, dont Daniel Bélanger, Souldia, Loud et FouKi.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de ce nouvel album, dimanche, au micro de Denis Lévesque.