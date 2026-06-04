Trump continue de mettre de la pression

La situation à Cuba est alarmante. Au-delà des tensions historiques liées au blocus imposé par les États-Unis, l'île fait actuellement face à des restrictions économiques majeures - renforcées par l'administration Trump et le contexte géopolitique - qui paralysent son fonctionnement de base.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez mettre en lumière les répercussions de cette crise sur la population cubaine, à l'émission de Patrick Lagacé.

La crise se fait durement sentir à travers tout le pays, notamment avec la fermeture d'une trentaine d'hôtels faute de kérosène pour les avions et de ressources.

Dans les hôpitaux, les patients doivent composer avec une moyenne de seulement trois heures d'électricité par jour.

Face à ce constat, Luc Ferrandez invite à réfléchir aux moyens humanitaires d'aider la population, rappelant les liens étroits unissant les Québécois à l'île.