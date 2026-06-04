Manger bien sans se ruiner

Comme tous les jeudis, Valérie Leboeuf passe en revue les circulaires pour dénicher les meilleures aubaines de la semaine.

Le poulet est en rabais chez les détaillants Maxi, Metro et Adonis, tandis que le homard est à l'honneur chez IGA. Vous trouverez aussi des promotions sur le porc chez Adonis.

Écoutez Valérie Lebeuf faire la liste des aubaines de la semaine, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.

Elle livre aussi la recette du shashlik, dont voici le détail :

Recette du shashlik de porc

Pour 6 portions

2 à 3 filets de porc

½ tasse d’huile d’olive

¼ tasse de vinaigre de vin rouge

¼ tasse de sauce soya

3 feuilles de laurier

2 gousses d’ail

2 c. à thé de poivrons rôtis

1 c. à soupe de sauce worcestershire

5 à 10 gouttes de tabasco

sel et poivre