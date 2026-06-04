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Manger bien sans se ruiner

Les circulaires du jeudi: poulet, porc et homard à l’honneur

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 juin 2026 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Les circulaires du jeudi: poulet, porc et homard à l’honneur
À table pour moins cher / Cogeco Média

Comme tous les jeudis, Valérie Leboeuf passe en revue les circulaires pour dénicher les meilleures aubaines de la semaine.

Le poulet est en rabais chez les détaillants Maxi, Metro et Adonis, tandis que le homard est à l'honneur chez IGA. Vous trouverez aussi des promotions sur le porc chez Adonis.

Écoutez Valérie Lebeuf faire la liste des aubaines de la semaine, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.

 Elle livre aussi la recette du shashlik, dont voici le détail :

Recette du shashlik de porc

Pour 6 portions

2 à 3 filets de porc
½ tasse d’huile d’olive
¼ tasse de vinaigre de vin rouge
¼ tasse de sauce soya
3 feuilles de laurier
2 gousses d’ail
2 c. à thé de poivrons rôtis
1 c. à soupe de sauce worcestershire
5 à 10 gouttes de tabasco
sel et poivre

  • Coupez les filets en cubes;
  • Mélangez tous les ingrédients de la marinade dans un plat;
  • Marinez le porc de 12 à 24 heures;
  • Enroulez chaque morceau de porc d’un morceau de bacon;
  • Roulez chaque morceau dans la chapelure;
  • Embrochez les morceaux;
  • Cuire au barbecue.

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