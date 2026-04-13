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Cellulaires dans les prisons

«Je vais annoncer un nouveau code de discipline pour les détenus»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 13 avril 2026 14:25

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Je vais annoncer un nouveau code de discipline pour les détenus»
Écoutez Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, discuter de ces influenceurs carcéraux, ce lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Certains prisonniers deviennent de véritables vedettes des réseaux sociaux en publiant leurs différents coups sur TikTok.

En raison de ce phénomène, 2 599 téléphones ont été saisis dans les centres de détention entre avril 2024 et mars 2025.

Il s’agit de 600 cellulaires de plus que l’année précédente.

Écoutez Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, discuter de ces influenceurs carcéraux, ce lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On a mis en place des systèmes contre les drones. On travaille beaucoup avec le SPVM, avec qui on a saisi de nombreux drones qui s’apprêtaient à effectuer des livraisons. Mais on va continuer de travailler là-dessus parce qu’effectivement, même s’ils sont "en dedans", ils commettent des crimes et s'improvisent influenceurs derrière les barreaux. Dans les prochains jours ou prochaines semaines, je vais annoncer un nouveau code de discipline pour les détenus, parce que, quand ils font des gestes comme ça, ça prend une conséquence.»

Ian Lafrenière

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