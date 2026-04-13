Cellulaires dans les prisons

Certains prisonniers deviennent de véritables vedettes des réseaux sociaux en publiant leurs différents coups sur TikTok.

En raison de ce phénomène, 2 599 téléphones ont été saisis dans les centres de détention entre avril 2024 et mars 2025.

Il s’agit de 600 cellulaires de plus que l’année précédente.

Écoutez Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, discuter de ces influenceurs carcéraux, ce lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.