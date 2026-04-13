Victoire face à Makhmudov

À Londres, Tyson Fury a signé un retour victorieux sur le ring, samedi soir, en s’imposant devant Arslanbek Makhmudov. Ce duel de poids lourds, parmi les plus attendus de la saison, s’est conclu par une performance dominante du Britannique devant les siens.

Écoutez l'entraineur d'Arslanbek Makhmudov, Marc Ramsay, revenir sur la combat de son protégé face à Tyson Fury, lundi, au micro de Mario Langlois.