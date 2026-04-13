Victoire face à Makhmudov

À Londres, Tyson Fury a signé un retour victorieux sur le ring, samedi soir, en s’imposant devant Arslanbek Makhmudov. Ce duel de poids lourds, parmi les plus attendus de la saison, s’est conclu par une performance dominante du Britannique devant les siens.
Écoutez l'entraineur d'Arslanbek Makhmudov, Marc Ramsay, revenir sur la combat de son protégé face à Tyson Fury, lundi, au micro de Mario Langlois.
«On parle quand même de l'un des bons poids lourds,peut-être l'un des meilleurs de l'histoire. Oui, il y a certains combats, surtout dans les dernières années où il paraissait un petit peu qui paraissait moins bien. Il n'en demeure pas moins que d'un point de vue de boxe et d'habilité, c'est un très haut niveau.»