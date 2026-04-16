Insatisfaction chez les amateurs et observateurs

Le format actuel des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey continue de susciter l'insatisfaction de plusieurs amateurs et observateurs.

Contrairement au format classique qui opposait les positions un contre huit, la structure par divisions force des affrontements entre des puissances dès le premier tour.

Cette année, le Canadien de Montréal se retrouve à affronter le Lightning de Tampa Bay, alors qu'un format traditionnel lui aurait plutôt opposé les Bruins de Boston.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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