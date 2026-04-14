Abolition de la taxe fédérale sur l'essence

La suppression de la taxe fédérale sur l'essence viserait principalement à freiner le taux d'inflation plutôt que de stimuler la croissance économique.

C'est du moins ce qu'estime la chroniqueuse Michèle Boisvert, qui explique que le premier minsitre Carney fait le pari d'une fin de conflit entre les États-Unis et l'Iran vers la fin juin, comme le pensent les marchés boursiers.

Des chocs aussi forts induisent également des comportements tels que l'achat d'un véhicule électrique, mentionne-t-elle.

Écoutez la chroniqueuse économique, Michèle Boisvert expliquer le tout, mardi, au Québec maintenant.

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