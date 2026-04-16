Le camionneur Baljeet Singh, dont la distraction au volant a coûté la vie à Nancy Lefrançois, 42 ans et son fils Loïc, 11 ans en 2022, a plaidé coupable mercredi à des chefs de conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel revenir sur les détails troublants révélés en cour concernant cet accident mortel survenu sur l'autoroute 30, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que la caméra de bord du poids lourd a trahi le conducteur: au moment de l'impact, Singh jouait à un jeu en ligne sur son téléphone cellulaire, une distraction qui durait depuis plus d'une heure.

Rappelons qu'après la collision, qui a impliqué huit véhicules, l'homme avait fui vers l'Inde avant d'être localisé aux États-Unis et rapatrié au Québec en 2025.

Pour la belle-mère de la victime, Mélanie Séguin, ce plaidoyer est un soulagement, bien qu'elle remette en question le remords sincère de l'accusé.

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