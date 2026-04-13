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Nouvelle série «L’agresseur inconnu»

Enquête: Paul Arcand traque un prédateur qui surveillait ses victimes

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 avril 2026 08:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Enquête: Paul Arcand traque un prédateur qui surveillait ses victimes
Patrick Lagacé / Cogeco Media / SPVM

Paul Arcand présente sa nouvelle série balado, L'agresseur inconnu, qui revient notamment sur le «Projet Mirador» du SPVM.

Entre 2006 et 2012, un homme a agressé sexuellement au moins trois victimes confirmées à Montréal (Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville), dans des scénarios de violence en crescendo, culminant sur une agression armée lors d'une invasion à domicile.

Grâce à l’ADN et à la généalogie judiciaire, les enquêteurs ont déjà identifié 40 noms de famille potentiels.

Paul Arcand explore la psyché de ce prédateur qui, selon les profileurs, épiait les routines de ses victimes avant de passer à l’acte.

Écoutez-le présenter sa nouvelle série «true crime» sur un agresseur sexuel ayant attaqué trois femmes à Montréal, lundi à Lagacé le matin

«Un jour, ce gars-là, il va être dénoncé. Peut-être qu’il sera mort, peut-être que ça va prendre dix ans [...] mais l'étau se resserre.»

Paul Arcand

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