Selon Wandrille Lefèvre

Après un début de saison médiocre, le CF Montréal a montré la porte à son entraîneur Marco Donadel dimanche.

Si plusieurs ont pointé le manque d'investissement de Joey Saputo comme la principale raison des déboires du Bleu-blanc-noir, l'analyste Wandrille Lefebvre affirme que Donadel n'était tout de même pas l'homme de la situation.

Le CF Montréal peut offrir un spectacle de meilleure qualité avec son alignement actuel, estime-t-il.

Écoutez les explications de l'analyste soccer au réseau Cogeco Média, Wandrille Lefebvre, mercredi, au micro de Mario Langlois.