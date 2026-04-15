Conflit à l’ère numérique

Avec l'expansion des médias sociaux, les conflits mondiaux ne sont plus traités de la même façon qu’ils l’étaient dans le passé.

Les plateformes deviennent aussi un canal pour diffuser de la propagande directement auprès de la population.

Le conflit au Moyen-Orient ne fait pas exception alors que l’Iran et les États-Unis s’affrontent aussi sur les principales plateformes avec des trolls et des memes qui nuisent à la crédibilité de leur adversaire.

Écoutez le chroniqueur médias sociaux Frédéric Labelle faire le point, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.