Cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël

Un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, annoncé par Donald Trump, suscite des tirs de célébration à Beyrouth, malgré une prudence persistante.

Philippe Pernot, journaliste sur place, décrit une situation dévastatrice: le dernier pont reliant Saïda à Tyr a été détruit, rendant le retour vers le Sud quasi impossible.

On estime à près de deux millions le nombre réel de déplacés, incluant réfugiés et travailleurs migrants.

Devant l'effondrement économique et les 40 000 habitations endommagées, l'État libanais et les citoyens manquent de moyens pour reconstruire, aggravant une crise humanitaire où des milliers de familles vivent dans des tentes ou des voitures.

Écoutez Philippe Pernot, journaliste indépendant à Beyrouth au Liban, brosser le portrait de la situation, jeudi à La commission.