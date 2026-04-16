 Aller au contenu
Cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël

Crise humanitaire: 1,2 à 2 millions de déplacés déclarés

par 98.5

0:00
6:12

Entendu dans

La commission

le 16 avril 2026 13:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Crise humanitaire: 1,2 à 2 millions de déplacés déclarés
Crise humanitaire au Liban: 40 000 habitations touchées et 1,2 à 2 millions de déplacés. / (AP Photo/Mohammed Zaatari)

Un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, annoncé par Donald Trump, suscite des tirs de célébration à Beyrouth, malgré une prudence persistante.

Philippe Pernot, journaliste sur place, décrit une situation dévastatrice: le dernier pont reliant Saïda à Tyr a été détruit, rendant le retour vers le Sud quasi impossible.

On estime à près de deux millions le nombre réel de déplacés, incluant réfugiés et travailleurs migrants.

Devant l'effondrement économique et les 40 000 habitations endommagées, l'État libanais et les citoyens manquent de moyens pour reconstruire, aggravant une crise humanitaire où des milliers de familles vivent dans des tentes ou des voitures.

Écoutez Philippe Pernot, journaliste indépendant à Beyrouth au Liban, brosser le portrait de la situation, jeudi à La commission

Vous aimerez aussi

La propagande 2.0 de la guerre au Moyen-Orient
Lagacé le matin
La propagande 2.0 de la guerre au Moyen-Orient
0:00
3:02
Trump contre Léon XIV: la gaffe de trop pour le président américain?
Le Québec maintenant
Trump contre Léon XIV: la gaffe de trop pour le président américain?
0:00
7:56
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Vignettes SAAQ: le stratagème des camionneurs pour éviter les inspections
Rattrapage
Menace pour la sécurité routière
Vignettes SAAQ: le stratagème des camionneurs pour éviter les inspections
Moins de salaire pour éviter le bureau: le dilemme des fonctionnaires
Rattrapage
10 % des employés réduisent leur temps de travail
Moins de salaire pour éviter le bureau: le dilemme des fonctionnaires
Des inquiétudes dans le traitement des symptômes de la périménopause
Rattrapage
Intervention de trois ordres professionnels
Des inquiétudes dans le traitement des symptômes de la périménopause
Hausse de l’essence: Québec solidaire propose le télétravail hybride
Rattrapage
Pour contrer la flambée
Hausse de l’essence: Québec solidaire propose le télétravail hybride
Parentalité animale: aimer son animal comme un enfant, une bonne idée?
Rattrapage
Problèmes de comportement
Parentalité animale: aimer son animal comme un enfant, une bonne idée?
Port de Montréal: «On se demande ce qui se passe» -Xavier Barsalou Duval
Rattrapage
Les trois principaux responsables quittent
Port de Montréal: «On se demande ce qui se passe» -Xavier Barsalou Duval
Un portrait sombre: l’isolement international de Donald Trump
Rattrapage
Ses alliés prennent leurs distances
Un portrait sombre: l’isolement international de Donald Trump
Cancer: des délais d’attente «inacceptables» qui mettent des vies en péril
Rattrapage
Analyses médicales
Cancer: des délais d’attente «inacceptables» qui mettent des vies en péril
Farnell Morisset: un premier «candidat influenceur» au Parti libéral du Québec
Rattrapage
Grand coup dans la région de Québec
Farnell Morisset: un premier «candidat influenceur» au Parti libéral du Québec
Shawinigan: 3600 propriétés à risque en zone de glissement
Rattrapage
La vallée du Saint-Laurent est sous surveillance
Shawinigan: 3600 propriétés à risque en zone de glissement
Iran: Donald Trump multiplie les signes d'optimisme, mais la réalité est brutale
Rattrapage
Une guerre «presque terminée»?
Iran: Donald Trump multiplie les signes d'optimisme, mais la réalité est brutale
Essence d'été: la baisse de prix gouvernementale déjà compromise
Rattrapage
Prix à la pompe
Essence d'été: la baisse de prix gouvernementale déjà compromise
Un puissant outil d’IA pour traquer les fraudeurs gardé à l'écart du public
Rattrapage
Cybersécurité
Un puissant outil d’IA pour traquer les fraudeurs gardé à l'écart du public
Thermostats intelligents: un succès payant pour Hydro-Québec et ses clients
Rattrapage
Efficacité énergétique
Thermostats intelligents: un succès payant pour Hydro-Québec et ses clients