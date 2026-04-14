Reprises à Islamabad?

La confusion règne autour du lieu des futures négociations entre les États-Unis et l'Iran. Après avoir exclu le Pakistan, Donald Trump s'est ravisé, confirmant une reprise possible à Islamabad.

Alors que l'incertitude plane sur la reprise des discussions entre Washington et Téhéran, les relations diplomatiques de Donald Trump s'effritent, tant au Moyen-Orient qu'en Europe.

Écoutez la chroniqueuse politique Valérie Beaudoin faire le point sur le manque de cohésion au sein de l'administration américaine, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Par ailleurs, une rupture inattendue est survenue entre Donald Trump et la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Autrefois alliés, ils s'affrontent désormais sur la question du Vatican et des relations avec Israël. Cette discorde s'ajoute à une liste croissante de dirigeants européens qui prennent leurs distances avec le président.