Relation Canada-Finlande

Le président finlandais Alexander Stubb était en visite au Canada cette semaine alors qu’il entretient des liens diplomatiques très avancés avec le premier ministre Mark Carney.

Les deux pays se rapprochent de plus en plus alors que le Canada cherche à conclure de nouvelles ententes pour moins dépendre des États-Unis.

Les chefs ont poussé la diplomatie sur la glace alors qu’ils sont allés jouer au hockey ensemble avec la Charge d’Ottawa.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale Dimitri Soudas aborder le sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.