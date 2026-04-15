Soins palliatifs de rue

Atteint d'un cancer en phase terminale, Luc Collin, un homme sans-abri depuis une dizaine d'années, passionné des Canadiens de Montréal, a pu réaliser son plus grand souhait...

Il a pu assister à un match des Canadiens au Centre Bell grâce à l'aide des intervenants qui prennent soin de lui, malgré sa situation.

Écoutez Dre Marie-Hélène Marchand, médecin de famille et co-fondatrice du projet «la Maison Mobile», raconter le tout, mercredi.