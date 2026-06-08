L’or bleu du Québec en péril?

Le Québec est perçu depuis longtemps comme une importante source d’eau, alors qu’il détient 3 % des réserves mondiales d’eau douce.
Pourtant, «l’or bleu» de notre province semble de plus en plus mis en péril.
Écoutez Biz se pencher sur le sujet lors de sa chronique au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«L'eau, même si on en a beaucoup au Québec, pour qu'elle devienne potable, il faut la traiter. Et ça, ça a un coût. Donc, peut-être que c'est le temps de siffler la fin de la récréation. On en parlait dans les nouvelles, en Montérégie notamment, la nappe phréatique se régénère de moins en moins vite, à cause notamment des changements climatiques et aussi des villes qui s'agrandissent.»