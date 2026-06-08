Préposé en RPA: projet de formation réduite à 14h

L'annonce récente du gouvernement selon laquelle la formation des préposées aux bénéficiaires qui travaillent en résidence privée pour aînés passera de 180 heures à 14 heures, soulève énormément de consternation dans le milieu de la gériatrie.

Écoutez Marc Fortin, directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), discuter de ce projet de règlement du ministre de la Santé que plusieurs considèrent comme un mépris pour nos aînés, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.