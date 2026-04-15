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Série inspirée du vécu de Simon Boulerice

«M’infiltrer dans ta vie»: un drame policier adolescent percutant

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 avril 2026 06:39

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«M’infiltrer dans ta vie»: un drame policier adolescent percutant
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Catherine Brisson décortique la série M’infiltrer dans ta vie, disponible sur TV5.

L’histoire suit Gaspard, un ado dont la vie bascule lorsqu’il découvre que son nouvel ami, Dave, est en fait un policier infiltré de 25 ans tentant de démanteler un réseau de drogue de synthèse.

Inspirée d'un événement réel vécu par l'auteur Simon Boulerice à son école, la série explore avec authenticité les thèmes de la toxicomanie, de la sexualité et des milieux défavorisés de Montréal. 

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi à Lagacé le matin

Autre sujet abordé

  • La 13e édition de la Journée du cinéma canadien, offrant des milliers de projections gratuites à travers le Canada.

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