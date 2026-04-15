Série inspirée du vécu de Simon Boulerice

Catherine Brisson décortique la série M’infiltrer dans ta vie, disponible sur TV5.

L’histoire suit Gaspard, un ado dont la vie bascule lorsqu’il découvre que son nouvel ami, Dave, est en fait un policier infiltré de 25 ans tentant de démanteler un réseau de drogue de synthèse.

Inspirée d'un événement réel vécu par l'auteur Simon Boulerice à son école, la série explore avec authenticité les thèmes de la toxicomanie, de la sexualité et des milieux défavorisés de Montréal.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi à Lagacé le matin.

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