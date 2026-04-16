À ajouter à vos listes de lecture

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Quelques sorties musicales pour ensoleiller la journée

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 avril 2026 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Quelques sorties musicales pour ensoleiller la journée
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Pour ensoleiller la journée des auditeurs, la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix suggère quelques nouvelles sorties musicales à ajouter à leur liste de lecture.

Elle présente notamment l'autrice-compositrice-interprète Sunny Shine, qui dévoilera son deuxième album, réalisé par Dumas, le 6 mai 2026 à la Place des Arts de Montréal.

Écoutez cette chronique culturelle, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Aussi dans cette chronique :

  • Pour ses 20 ans, la série de livres Le Journal d'Aurélie Laflamme sera rééditée.

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