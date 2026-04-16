À ajouter à vos listes de lecture

Pour ensoleiller la journée des auditeurs, la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix suggère quelques nouvelles sorties musicales à ajouter à leur liste de lecture.

Elle présente notamment l'autrice-compositrice-interprète Sunny Shine, qui dévoilera son deuxième album, réalisé par Dumas, le 6 mai 2026 à la Place des Arts de Montréal.

Écoutez cette chronique culturelle, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

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