À ajouter à vos listes de lecture

Pour ensoleiller la journée des auditeurs, la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix suggère quelques nouvelles sorties musicales à ajouter à leur liste de lecture.
Elle présente notamment l'autrice-compositrice-interprète Sunny Shine, qui dévoilera son deuxième album, réalisé par Dumas, le 6 mai 2026 à la Place des Arts de Montréal.
Écoutez cette chronique culturelle, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
Aussi dans cette chronique :
- Pour ses 20 ans, la série de livres Le Journal d'Aurélie Laflamme sera rééditée.