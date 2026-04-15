Suspension de la taxe d’accise sur l’essence

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, Patrick Lagacé revient sur la mesure adoptée par le gouvernement fédéral de suspendre la taxe d'accise sur les carburants, ce qui représente 10 cents par litre.

Une idée semblable avait été partagée par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui souhaitait que les taxes fédérales soient supprimées jusqu’à la fin de l’année.

Mais rien ne garantit pour le moment que les automobilistes voient la différence sur le prix à la pompe, alors que les raffineries pourraient décider d'absorber cette réduction.

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.

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