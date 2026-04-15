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Suspension de la taxe d’accise sur l’essence

«Ottawa ne semble pas avoir de problème à continuer à s'endetter comme ça»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 avril 2026 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
«Ottawa ne semble pas avoir de problème à continuer à s'endetter comme ça»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, Patrick Lagacé revient sur la mesure adoptée par le gouvernement fédéral de suspendre la taxe d'accise sur les carburants, ce qui représente 10 cents par litre.

Une idée semblable avait été partagée par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui souhaitait que les taxes fédérales soient supprimées jusqu’à la fin de l’année.

Mais rien ne garantit pour le moment que les automobilistes voient la différence sur le prix à la pompe, alors que les raffineries pourraient décider d'absorber cette réduction.

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Donald Trump évoque une reprise des pourparlers avec l'Iran au Pakistan, provoquant une baisse du prix du pétrole;
  • Les revers majeurs des conservateurs lors des élections partielles soulèvent des questions sur le leadership de Pierre Poilievre;
  • Après la défaite du Bloc dans Terrebonne, un changement démographique inquiète les souverainistes;
  • Témoignage crève-cœur d'Audrey Bouchard, en attente de résultats de tests de cancer depuis sept semaines;
  • L’ex-cadre de SNC-Lavalin Sami Bebawi, condamné à 10 ans de prison, est déjà en maison de transition;
  • Surveillance accrue des rivières au Québec en raison des fortes pluies;
  • Andrée-Anne Barbeau succède à Alain Crête à l'animation des matchs des Canadiens à RDS.

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