Conférence de presse des membres d'Artémis II

Les astronautes de la mission Artémis II, dont le Canadien Jeremy Hansen, ont partagé leurs perspectives sur ce qu'a changé leur mission sur la Lune pour la science en conférence de presse ce jeudi.

L'expert en la matière, Robert Lamontagne, explique qu'ils ne semblent pas encore avoir réalisé qu'ils sont de retour sur Terre, mais que leur état de santé demeure bon malgré les fortes radiations auxquelles ils ont été exposés.

Il souligne aussi ce qui l'a impressionné dans leur mission, dont la grande complicité entre l'équipe d'astronautes et leur longue préparation technique et psychologique.

Écoutez l'astrophysicien Robert Lamontagne commenter le tout, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.