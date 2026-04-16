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Conférence de presse des membres d'Artémis II

Les astronautes en bonne santé, malgré l'exposition à de fortes radiations

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 avril 2026 16:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Les astronautes en bonne santé, malgré l'exposition à de fortes radiations
Les effets sur la santé d'un tour de la Lune ne sont pas comparables à ceux d'une mission sur la station spatiale internationale, explique Robert Lamontagne / La Presse Canadienne / AP Photo / Ashley Landis

Les astronautes de la mission Artémis II, dont le Canadien Jeremy Hansen, ont partagé leurs perspectives sur ce qu'a changé leur mission sur la Lune pour la science en conférence de presse ce jeudi.

L'expert en la matière, Robert Lamontagne, explique qu'ils ne semblent pas encore avoir réalisé qu'ils sont de retour sur Terre, mais que leur état de santé demeure bon malgré les fortes radiations auxquelles ils ont été exposés.

Il souligne aussi ce qui l'a impressionné dans leur mission, dont la grande complicité entre l'équipe d'astronautes et leur longue préparation technique et psychologique.

Écoutez l'astrophysicien Robert Lamontagne commenter le tout, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Un peu comme des athlètes d'élite aux Olympiques, ils ont des préparateurs physiques et psychologiques pour supporter la pression. Ils apprennent comment réagir, comment gérer le stress. [En conférence de presse], ils ont mentionné toute cette préparation [...] On sent qu'ils sont encore en train de décanter la mission.»

Robert Lamontagne

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