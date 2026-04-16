Infractions environnementales repérées

L’entreprise québécoise en excavation Nexus, qui a commis de graves infractions environnementales, s’est placée à l’abri de ses créanciers, souligne un article de La Presse jeudi.

Peu de temps après, la conjointe du président a créé, en toute discrétion, une société nommée Construction Nexor, implantée non loin du siège social de Nexus et proposant des services comparables.

Écoutez Ulysse Bergeron, journaliste d’enquête pour La Presse, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, présenter cette entreprise qui est aujourd'hui inscrit sur la «liste noire» des contrats publics.