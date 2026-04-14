Des défis d’ici les élections

Après avoir été nommée cheffe de la Coalition avenir Québec dimanche, Christine Fréchette est devenue la première ministre désignée.

Elle aura beaucoup de travail à faire pour convaincre les électeurs de choisir à nouveau la CAQ lors des prochaines élections provinciales qui auront lieu dans quelques mois.

La première ministre présentera son conseil des ministres dans les prochains jours, mais elle a déjà assuré qu’elle confiera un ministère à son adversaire à la chefferie, Bernard Drainville.

Elle reste déterminée à travailler avec Simon Jolin-Barrette, avec qui elle devrait s’entretenir au cours des prochains jours.

Écoutez la première ministre du Québec, Christine Fréchette, répondre aux questions de Patrick Lagacé, mardi, à l’émission Lagacé le matin.