Le choc des idées

Les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dressent un bilan lucide et incisif des finances publiques et de l'état des infrastructures au Québec.

Devant les dizaines de milliards de dollars nécessaires pour réparer les réseaux routiers, les hôpitaux, les écoles et le système d'eau potable, ils constatent une faillite mathématique.

Selon eux, la lutte contre le gaspillage ne suffira pas.

Les animateurs fustigent l'électoralisme des partis politiques actuels, qui multiplient les promesses de subventions au lieu d'avouer qu'une hausse généralisée des tarifs ou une réduction des services est inévitable pour éviter le gouffre de la dette.

Écoutez la discussion à ce sujet entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi après-midi.