Entre sécurité, accessibilité et qualité

Le ministre du Travail, Jean Boulet, confirme le report d'un an des nouvelles normes du Code du bâtiment afin de permettre à l'industrie de la construction de s'adapter sans faire exploser les coûts.

Bien que Luc Ferrandez l'exhorte à «peser sur le gaz» et à sabrer dans la réglementation pour stimuler l'offre face à la crise du logement, le ministre défend une approche d'équilibre incluant la sécurité et l'accessibilité.

Écoutez Jean Boulet, ministre du Travail, expliquer le tout, jeudi midi à La commission.

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