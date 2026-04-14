Comptes conjoints

Devant la colère de ses membres, Desjardins a décidé de suspendre les changements amorcés pour les comptes de cartes de crédit.

Marie-Eve Fournier explique que l'institution tente d'implanter un logiciel de la firme américaine Fiserv, peu adapté aux particularités québécoises.

Patrick Lagacé témoigne d'ailleurs de la confusion totale générée par la nouvelle interface, devenue illisible, même pour les habitués.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi, à Lagacé le matin.