Le 12 juin prochain, SpaceX fera son entrée officielle au Nasdaq, une arrivée fracassante pour l'entreprise d'Elon Musk dont la valorisation boursière atteint les 2 000 milliards de dollars.

Cette capitalisation monumentale, qui pourrait même grimper jusqu'à 4 000 milliards selon certains analystes, s'explique en grande partie par le «facteur Elon Musk» et ses projets futuristes, comme la colonisation de Mars ou l'envoi de centres de données dans l'espace.

Sébastien McMahon, économiste en chef d’iA Groupe financier, faire le point sur le tout, jeudi midi, à La commission.

Si certains secteurs de l'entreprise comme Starlink sont déjà rentables, d'autres demeurent déficitaires ou hautement spéculatifs.