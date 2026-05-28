Le cas aberrant de Boubacar Moss Camara

Dans son édito, jeudi, Patrick Lagacé dénonce la rigidité bureaucratique du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) qui menace l'avenir d'un jeune Guinéen pourtant prêt à combler une pénurie de main-d'œuvre criante au Québec.

Boubacar Moss Camara, un étudiant en mécanique de machines fixes au CFP des Moulins, se retrouve dans une impasse administrative après avoir dû reporter le début de ses cours en raison du décès tragique de son père.

Malgré son intégration exemplaire, son français impeccable et le soutien de son centre de formation, le MIFI refuse de prolonger son permis de séjour.

La raison? L'absence d'un document d'un psychologue attestant de son traumatisme lié au deuil, une exigence jugée «stupide» et «inhumaine» par le chroniqueur.

Écoutez l'édito de Patrick Lagacé concernant la rigidité bureaucratique du ministère de l'Immigration jeudi matin.