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L'élite avant le plaisir?

Sport scolaire : Le cri du cœur d’un père fait écho à travers la province

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 avril 2026 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sport scolaire : Le cri du cœur d’un père fait écho à travers la province
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Face à l’exclusion de sa fille de 12 ans d’une équipe de flag-football, Jean-Philippe Bradette a écrit une lettre ouverte dans La Presse pour dénoncer le système sportif québécois qui priorise dès un très jeune âge la performance au détriment de la participation.

Son message a rejoint des centaines de parents, d'entraineurs et de directeurs d'école à travers la province qui ont vécu des histoires similaires.

Quelles sont les solutions pour trouver l'équilibre entre le jeu et le sport de compétition pour nos jeunes?

Écoutez Jean-Philippe Bradette partager l'histoire de sa fille, lundi, au micro de Philippe Cantin.

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