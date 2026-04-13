L'élite avant le plaisir?

Face à l’exclusion de sa fille de 12 ans d’une équipe de flag-football, Jean-Philippe Bradette a écrit une lettre ouverte dans La Presse pour dénoncer le système sportif québécois qui priorise dès un très jeune âge la performance au détriment de la participation.

Son message a rejoint des centaines de parents, d'entraineurs et de directeurs d'école à travers la province qui ont vécu des histoires similaires.

Quelles sont les solutions pour trouver l'équilibre entre le jeu et le sport de compétition pour nos jeunes?

Écoutez Jean-Philippe Bradette partager l'histoire de sa fille, lundi, au micro de Philippe Cantin.