Artémis II de retour sur Terre

Après une mission de dix jours jusqu’à la Lune, Artémis II est revenue avec succès sur Terre vendredi soir.
Écoutez l’astrophysicienne Nathalie Ouellette en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«C'était un vol d'essai et c'était la première fois qu'un équipage a pu tester cette panoplie d'équipements la capsule Orion. Ils ont trouvé des pépins, mais c'est le but d'un vol d'essai et ils ont trouvé des solutions. Et tout ça va bénéficier aux futures missions Artémis.»
Écoutez la spécialiste discuter des informations et des images récoltées grâce à cette mission.