Des militants MAGA de longue date furieux

Les relations sont tendues entre le pape Léon XIV, le premier Américain à occuper cette fonction, et le président des États-Unis, Donald Trump.
Peu de temps après les dernières déclarations incendiaires de Donald Trump à l'endroit du souverain pontife, le président a publié une image générée par intelligence artificielle où il se présente sous les traits de Jésus.
Il a depuis retiré sa publication des réseaux sociaux, arguant qu'il ne s'agissait pas d'une image de lui en Christ, mais bien en médecin.
Cette image a fait beaucoup réagir au sein de la frange religieuse du mouvement MAGA, qui tend habituellement à appuyer sans vergogne le président américain.
Écoutez les explications de l'analyste en politique américaine, Valérie Beaudoin, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Selon lui, il n'y a que les "médias de fake news" pour interpréter les choses autrement. C’est sa façon de faire semblant qu’il n’a pas vue ou qu’il n’a pas dit ce qu'il a dit. Est-ce qu’il n’y a personne dans son entourage, aucun conseiller, pour lui dire : "Hé, là tu es en train de perdre l’appui de gens précieux pour les élections à venir et pour ta présidence en général" ? »
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