 Aller au contenu
Des militants MAGA de longue date furieux

Trump contre Léon XIV: la gaffe de trop pour le président américain?

par 98.5

0:00
7:56

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 avril 2026 17:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Trump contre Léon XIV: la gaffe de trop pour le président américain?
Des militants MAGA de longue date ne digèrent pas les derniers propos de Trump à l'endroit du pape Léon XIV. / AP Photo

Les relations sont tendues entre le pape Léon XIV, le premier Américain à occuper cette fonction, et le président des États-Unis, Donald Trump.

Peu de temps après les dernières déclarations incendiaires de Donald Trump à l'endroit du souverain pontife, le président a publié une image générée par intelligence artificielle où il se présente sous les traits de Jésus.

Il a depuis retiré sa publication des réseaux sociaux, arguant qu'il ne s'agissait pas d'une image de lui en Christ, mais bien en médecin.

Cette image a fait beaucoup réagir au sein de la frange religieuse du mouvement MAGA, qui tend habituellement à appuyer sans vergogne le président américain.

Écoutez les explications de l'analyste en politique américaine, Valérie Beaudoin, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«Selon lui, il n'y a que les "médias de fake news" pour interpréter les choses autrement. C’est sa façon de faire semblant qu’il n’a pas vue ou qu’il n’a pas dit ce qu'il a dit. Est-ce qu’il n’y a personne dans son entourage, aucun conseiller, pour lui dire : "Hé, là tu es en train de perdre l’appui de gens précieux pour les élections à venir et pour ta présidence en général" ? »

Valérie Beaudoin

Autres sujets abordés

  • Le président américain a imposé un blocus dans le détroit d’Ormuz;
  • Éclaboussé par des allégations d’agressions sexuelles, un élu démocrate a abandonné la course pour devenir gouverneur de la Californie. 

Vous aimerez aussi

«L'une des hypothèses, c'est qu'il y a un scoop gênant qui devrait sortir»
La commission
«L'une des hypothèses, c'est qu'il y a un scoop gênant qui devrait sortir»
0:00
13:53
«Pourquoi? Est-ce que quelque chose va sortir dans les prochains jours?»
Le Québec maintenant
«Pourquoi? Est-ce que quelque chose va sortir dans les prochains jours?»
0:00
5:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Sport scolaire : Le cri du cœur d’un père fait écho à travers la province
Rattrapage
L'élite avant le plaisir?
Sport scolaire : Le cri du cœur d’un père fait écho à travers la province
Céline Dion fait explosé l'industrie du tourisme à Paris
Rattrapage
16 concerts cet automne
Céline Dion fait explosé l'industrie du tourisme à Paris
«Plusieurs caquistes songent à rejoindre le Parti conservateur d'Éric Duhaime»
Rattrapage
Victoire de Christine Fréchette
«Plusieurs caquistes songent à rejoindre le Parti conservateur d'Éric Duhaime»
«Ce qu'elle devra faire pour renverser la tendance relève de l'exploit»
Rattrapage
Entrée en poste de Christine Fréchette
«Ce qu'elle devra faire pour renverser la tendance relève de l'exploit»
«On sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette»
Rattrapage
À son premier jour comme cheffe de la CAQ
«On sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette»
«C'est le couronnement de toute une saison pour Suzuki»
Rattrapage
Plateau des 100 points
«C'est le couronnement de toute une saison pour Suzuki»
Fin de l'ère Orbán: «Certains ont l'impression de retrouver leurs libertés»
Rattrapage
Hongrie
Fin de l'ère Orbán: «Certains ont l'impression de retrouver leurs libertés»
«Ce qu'on veut, c'est une playlist de chanson des Canadiens pour les séries»
Rattrapage
Version revisitée de la chanson Montréal 25
«Ce qu'on veut, c'est une playlist de chanson des Canadiens pour les séries»
«En service de garde, la mixité c'est bon pour tout le monde» -Biz
Rattrapage
Sous-représentation des hommes
«En service de garde, la mixité c'est bon pour tout le monde» -Biz
Cancer du poumon: «la lutte antitabac commence à avoir un effet perceptible»
Rattrapage
Après 30 ans
Cancer du poumon: «la lutte antitabac commence à avoir un effet perceptible»
«Monsieur Saputo, donnez la chance à quelqu’un d’autre»
Rattrapage
RIen ne va plus au CF Montréal
«Monsieur Saputo, donnez la chance à quelqu’un d’autre»
«On a une tension de front et on va voir comment ça va évoluer»
Rattrapage
Léon XIV répond aux insultes de Trump
«On a une tension de front et on va voir comment ça va évoluer»
Christine Fréchette sera assermentée première ministre ce mercredi
Rattrapage
Élue cheffe de la CAQ dimanche
Christine Fréchette sera assermentée première ministre ce mercredi
«Ils sont comme deux adolescents» -Henry Arnaud
Rattrapage
Justin Trudeau et Katy Perry à Coachella
«Ils sont comme deux adolescents» -Henry Arnaud