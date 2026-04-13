Des militants MAGA de longue date furieux

Les relations sont tendues entre le pape Léon XIV, le premier Américain à occuper cette fonction, et le président des États-Unis, Donald Trump.

Peu de temps après les dernières déclarations incendiaires de Donald Trump à l'endroit du souverain pontife, le président a publié une image générée par intelligence artificielle où il se présente sous les traits de Jésus.

Il a depuis retiré sa publication des réseaux sociaux, arguant qu'il ne s'agissait pas d'une image de lui en Christ, mais bien en médecin.