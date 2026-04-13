Le capitaine des Canadiens, Nick Suzuki, a atteint le plateau des 100 points, dimanche, face aux Islanders de New York.

Il est ainsi devenu le premier joueur depuis Mats Näslund en 1986 à réussir cet exploit.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, discuter de l'accomplissement du capitaine, lundi, au Québec maintenant.