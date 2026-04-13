Le capitaine des Canadiens, Nick Suzuki, a atteint le plateau des 100 points, dimanche, face aux Islanders de New York.
Il est ainsi devenu le premier joueur depuis Mats Näslund en 1986 à réussir cet exploit.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, discuter de l'accomplissement du capitaine, lundi, au Québec maintenant.
«C'est le couronnement de toute une saison pour Suzuki. C'est l'évolution de Nick Suzuki qui est arrivé sur le quatrième trio, l'année où on l'a gardé. Claude Julien croyait énormément au potentiel de Nick Suzuki dans sa façon de jouer. À chacune de ses saisons, il a amélioré ses statistiques, il a monté les marches une par une jusqu'aux 100 points d'hier.»