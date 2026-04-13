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À son premier jour comme cheffe de la CAQ

«On sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 avril 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix
«On sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette»
Christine Fréchette, nouvellement élue chef de la Coalition Avenir Québec et première ministre désignée du Québec, se présente à une conférence de presse à Québec, ce lundi 13 avril 2026. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

La nouvelle cheffe de la CAQ et première ministre désignée, Christine Fréchette, a tenu sa première conférence de presse dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ce lundi.

Madame Fréchette sera assermentée mercredi et un nouveau Conseil des ministres sera nommé la semaine prochaine.

Le premier cabinet Fréchette sera plus petit, paritaire et inclura Bernard Drainville, son ex-adversaire dans la course à la chefferie de la CAQ. 

Écoutez les explications du journaliste Louis Lacroix, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«J'ai trouvé qu'elle était nerveuse, mais c'est compréhensible : il faut mesurer l'ampleur du travail qui l'attend. Elle a toute une équipe à former et un cabinet à composer. Évidemment, c'est un premier exercice réussi, ceci dit, on sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette.»

Louis Lacroix

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