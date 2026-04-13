À son premier jour comme cheffe de la CAQ

La nouvelle cheffe de la CAQ et première ministre désignée, Christine Fréchette, a tenu sa première conférence de presse dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ce lundi.

Madame Fréchette sera assermentée mercredi et un nouveau Conseil des ministres sera nommé la semaine prochaine.

Le premier cabinet Fréchette sera plus petit, paritaire et inclura Bernard Drainville, son ex-adversaire dans la course à la chefferie de la CAQ.

Écoutez les explications du journaliste Louis Lacroix, lundi, au micro de Philippe Cantin.