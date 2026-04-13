À son premier jour comme cheffe de la CAQ

La nouvelle cheffe de la CAQ et première ministre désignée, Christine Fréchette, a tenu sa première conférence de presse dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ce lundi.
Madame Fréchette sera assermentée mercredi et un nouveau Conseil des ministres sera nommé la semaine prochaine.
Le premier cabinet Fréchette sera plus petit, paritaire et inclura Bernard Drainville, son ex-adversaire dans la course à la chefferie de la CAQ.
Écoutez les explications du journaliste Louis Lacroix, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«J'ai trouvé qu'elle était nerveuse, mais c'est compréhensible : il faut mesurer l'ampleur du travail qui l'attend. Elle a toute une équipe à former et un cabinet à composer. Évidemment, c'est un premier exercice réussi, ceci dit, on sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette.»