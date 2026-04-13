Dimanche était un jour historique pour la Hongrie. Après 16 ans au pouvoir, Viktor Orbán a subi une lourde défaite électorale face au conservateur pro-européen Péter Magyar.

Ce changement de gouvernement au sein de ce pays d'environ 10 millions d'habitants pourrait avoir des impacts importants sur la géopolitique mondiale.

Pourquoi?

Écoutez les explications du journaliste Romain Chauvet, lundi, au micro de Philippe Cantin.