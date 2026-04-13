RIen ne va plus au CF Montréal

Rien ne va plus pour le CF Montréal. Après un début de saison chaotique marqué par six défaites et une seule victoire, l'organisation a remercié son entraîneur-chef, Marco Donadel.
Le club montre ainsi la porte à un 12e entraîneur en à peine 14 saisons.
Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec le bleu-blanc-noir ?
Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa et le chroniqueur Meeker Guerrier commenter ce nouveau changement d'entraîneur au CF, lundi.
«Ce que je dirais au nom de tous les fans de soccer du Québec : "Monsieur Saputo, merci pour tout ce que vous avez donné par le passé. Mais, de grâce, si vous avez encore à cœur l’intérêt des partisans de cette province, donnez la chance à quelqu’un d’autre." Il faut ouvrir la porte et offrir à quelqu'un d'autre l'opportunité de relever cette organisation.»