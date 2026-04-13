RIen ne va plus au CF Montréal

Rien ne va plus pour le CF Montréal. Après un début de saison chaotique marqué par six défaites et une seule victoire, l'organisation a remercié son entraîneur-chef, Marco Donadel.

Le club montre ainsi la porte à un 12e entraîneur en à peine 14 saisons.

Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec le bleu-blanc-noir ?

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa et le chroniqueur Meeker Guerrier commenter ce nouveau changement d'entraîneur au CF, lundi.