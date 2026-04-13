 Aller au contenu
Victoire de Christine Fréchette

«Plusieurs caquistes songent à rejoindre le Parti conservateur d'Éric Duhaime»

par 98.5

0:00
7:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 avril 2026 17:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Plusieurs caquistes songent à rejoindre le Parti conservateur d'Éric Duhaime»
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Au début de la course à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette était pressentie pour l'emporter avec une forte majorité. Comment expliquer que l'écart entre les deux candidats n'ait pas été plus grand au final?

Certains membres du parti auraient déjà l'intention d'adhérer au Parti conservateur du Québec dirigé par Eric Duhaime, n'étant pas satisfait des propositions de leur nouvelle cheffe.

Selon Dimitri Soudas, les 48 prochaines heures seront cruciales pour la nouvelle première ministre.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas revenir sur les résultats de cette course à la chefferie, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«Plusieurs caquistes songent sérieusement à se joindre au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime. Selon eux, madame Fréchette n'incarne pas l'âme et la vraie vision de la Coalition Avenir Québec. Le nationalisme, c'est à dire défendre le Québec à tout prix au sein du Canada et de l'économie, mais c'est surtout le conservatisme économique.»

Dimitri Soudas

Vous aimerez aussi

Transfuge de Gladu: Mark Carney hérite d'une députée anti-avortement
Lagacé le matin
Transfuge de Gladu: Mark Carney hérite d'une députée anti-avortement
0:00
4:47
Élections partielles: Mark Carney vers une majorité et le contrôle total
Lagacé le matin
Élections partielles: Mark Carney vers une majorité et le contrôle total
0:00
5:06
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Sport scolaire : Le cri du cœur d’un père fait écho à travers la province
Rattrapage
L'élite avant le plaisir?
Sport scolaire : Le cri du cœur d’un père fait écho à travers la province
Céline Dion fait explosé l'industrie du tourisme à Paris
Rattrapage
16 concerts cet automne
Céline Dion fait explosé l'industrie du tourisme à Paris
Trump contre Léon XIV: la gaffe de trop pour le président américain?
Rattrapage
Des militants MAGA de longue date furieux
Trump contre Léon XIV: la gaffe de trop pour le président américain?
«Ce qu'elle devra faire pour renverser la tendance relève de l'exploit»
Rattrapage
Entrée en poste de Christine Fréchette
«Ce qu'elle devra faire pour renverser la tendance relève de l'exploit»
«On sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette»
Rattrapage
À son premier jour comme cheffe de la CAQ
«On sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette»
«C'est le couronnement de toute une saison pour Suzuki»
Rattrapage
Plateau des 100 points
«C'est le couronnement de toute une saison pour Suzuki»
Fin de l'ère Orbán: «Certains ont l'impression de retrouver leurs libertés»
Rattrapage
Hongrie
Fin de l'ère Orbán: «Certains ont l'impression de retrouver leurs libertés»
«Ce qu'on veut, c'est une playlist de chanson des Canadiens pour les séries»
Rattrapage
Version revisitée de la chanson Montréal 25
«Ce qu'on veut, c'est une playlist de chanson des Canadiens pour les séries»
«En service de garde, la mixité c'est bon pour tout le monde» -Biz
Rattrapage
Sous-représentation des hommes
«En service de garde, la mixité c'est bon pour tout le monde» -Biz
Cancer du poumon: «la lutte antitabac commence à avoir un effet perceptible»
Rattrapage
Après 30 ans
Cancer du poumon: «la lutte antitabac commence à avoir un effet perceptible»
«Monsieur Saputo, donnez la chance à quelqu’un d’autre»
Rattrapage
RIen ne va plus au CF Montréal
«Monsieur Saputo, donnez la chance à quelqu’un d’autre»
«On a une tension de front et on va voir comment ça va évoluer»
Rattrapage
Léon XIV répond aux insultes de Trump
«On a une tension de front et on va voir comment ça va évoluer»
Christine Fréchette sera assermentée première ministre ce mercredi
Rattrapage
Élue cheffe de la CAQ dimanche
Christine Fréchette sera assermentée première ministre ce mercredi
«Ils sont comme deux adolescents» -Henry Arnaud
Rattrapage
Justin Trudeau et Katy Perry à Coachella
«Ils sont comme deux adolescents» -Henry Arnaud