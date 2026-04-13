Victoire de Christine Fréchette

Au début de la course à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette était pressentie pour l'emporter avec une forte majorité. Comment expliquer que l'écart entre les deux candidats n'ait pas été plus grand au final?

Certains membres du parti auraient déjà l'intention d'adhérer au Parti conservateur du Québec dirigé par Eric Duhaime, n'étant pas satisfait des propositions de leur nouvelle cheffe.

Selon Dimitri Soudas, les 48 prochaines heures seront cruciales pour la nouvelle première ministre.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas revenir sur les résultats de cette course à la chefferie, lundi, au micro de Philippe Cantin.