Léon XIV répond aux insultes de Trump

Le président américain Donald Trump a publié lundi sur Truth Social un message virulent d'insultes à l’encontre du pape Léon XIV.

Ces propos font suite à de récentes prises de position du pape dénonçant certaines décisions du président, notamment concernant la situation au Moyen-Orient.

Écoutez Alain Pronkin, spécialiste des religions, en discuter lundi au micro de l’animateur Philippe Cantin, alors que Léon XIV a réagi aux insultes dont il a fait l’objet.