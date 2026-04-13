Léon XIV répond aux insultes de Trump

Le président américain Donald Trump a publié lundi sur Truth Social un message virulent d'insultes à l’encontre du pape Léon XIV.
Ces propos font suite à de récentes prises de position du pape dénonçant certaines décisions du président, notamment concernant la situation au Moyen-Orient.
Écoutez Alain Pronkin, spécialiste des religions, en discuter lundi au micro de l’animateur Philippe Cantin, alors que Léon XIV a réagi aux insultes dont il a fait l’objet.
«L'administration du pape du Vatican a déjà été en tension avec la Pologne, avec la Russie du temps, avec le Reich. Il y a toujours eu des tensions avec certains pays ou avec plus de certains dirigeants. Mais là, on a une tension de front et on va voir comment ça va évoluer.»