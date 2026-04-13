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Version revisitée de la chanson Montréal 25

«Ce qu'on veut, c'est une playlist de chanson des Canadiens pour les séries»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 avril 2026 16:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

«Ce qu'on veut, c'est une playlist de chanson des Canadiens pour les séries»
Sébastien Fréchette (Biz) / Cogeco Média

Une version revisitée de la chanson Montréal 25, dévoilée le printemps dernier pour encourager les Canadien de Montréal en séries éliminatoires, est sortie jeudi.

Écoutez Thomas Delorme et Zachary Evrard, qui ont composé cette chanson, ainsi que Biz, qui a collaboré à cette nouvelle version, en discuter au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«On a l'âge qu'on a, mais chaque génération doit pouvoir intervenir. Puis nous, ce qu'on veut, c'est une playlist de la chanson des Canadiens, quand les séries commencent, pour que tout le monde ait son mot à dire sur cette équipe-là.»

Biz

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