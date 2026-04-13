Une version revisitée de la chanson Montréal 25, dévoilée le printemps dernier pour encourager les Canadien de Montréal en séries éliminatoires, est sortie jeudi.

Écoutez Thomas Delorme et Zachary Evrard, qui ont composé cette chanson, ainsi que Biz, qui a collaboré à cette nouvelle version, en discuter au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.