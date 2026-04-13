Samedi dernier, Biz a été invité à participer à un colloque devant 300 éducatrices au Collège Lionel-Groulx.

Ayant été lui-même éducateur en garderie plus jeune, le chroniqueur aborde l'importance de ces services pour le développement d'une société.

Il souligne la sous-représentation des hommes dans les services de garde dans un contexte où les modèles de masculinité positifs sont plus nécessaires que jamais.

Écoutez le chroniqueur Biz discuter du sujet à l'émission Le Québec maintenant, lundi.