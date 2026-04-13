Samedi dernier, Biz a été invité à participer à un colloque devant 300 éducatrices au Collège Lionel-Groulx.
Ayant été lui-même éducateur en garderie plus jeune, le chroniqueur aborde l'importance de ces services pour le développement d'une société.
Il souligne la sous-représentation des hommes dans les services de garde dans un contexte où les modèles de masculinité positifs sont plus nécessaires que jamais.
Écoutez le chroniqueur Biz discuter du sujet à l'émission Le Québec maintenant, lundi.
«Ça prend des gars et des filles pour faire une société. En service de garde, la mixité, c'est bon pour tout le monde. Ces temps-ci, avec certains documentaires, on se questionne beaucoup sur la masculinité toxique. Je pense qu'il est important que, dès leur plus jeune âge, les filles et les garçons soient en contact avec des hommes qui sont capables autant de jouer au hockey que de changer des couches, de faire le cheval ou de réconforter un enfant qui a de la peine.»