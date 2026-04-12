Dans quelques heures, l’animateur Philippe Cantin sera en émission spéciale pour suivre la conclusion de la course à la chefferie de la CAQ, qui déterminera qui deviendra le ou la premier·ère ministre du Québec.

Écoutez l’animateur Philippe Cantin, qui sera à la barre de l’émission spéciale Qui dirigera le Québec? dès 14 h dimanche, en discuter au micro de l’animateur Denis Lévesque.