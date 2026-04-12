Dans quelques heures, l’animateur Philippe Cantin sera en émission spéciale pour suivre la conclusion de la course à la chefferie de la CAQ, qui déterminera qui deviendra le ou la premier·ère ministre du Québec.
Écoutez l’animateur Philippe Cantin, qui sera à la barre de l’émission spéciale Qui dirigera le Québec? dès 14 h dimanche, en discuter au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Je pense que là, on peut se le dire, on a un vrai suspense et c’est assez inattendu. Il y a environ un mois, personne ne croyait que ça se jouerait au fil d’arrivée. Puis là, il y a eu une remontée de Bernard Drainville, qui s’est montré très vigoureux pendant les deux débats. On a senti Christine Fréchette un peu déstabilisée par tout ça. Alors, ça semble avoir resserré la donne. Mais il faut quand même se demander si les appuis ne sont pas venus un peu tard pour lui.»