Justin Trudeau et Katy Perry à Coachella

L'ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la chanteuse Katy Perry étaient au festival de Coachella, qui se déroulait au cours de la fin de semaine.
Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, en discuter lundi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Ils sont comme deux adolescents. Honnêtement, c'est fascinant de voir ce qui se passe, autant pour l'un que pour l'autre. On a l'impression que Justin Trudeau a rajeuni d'au moins dix ans, et Katy Perry, qui semblait réellement dépressive après sa séparation d'avec l'acteur Orlando Bloom, n'arrête pas de publier des photos d'elle avec Justin.»
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