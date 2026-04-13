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Justin Trudeau et Katy Perry à Coachella

«Ils sont comme deux adolescents» -Henry Arnaud

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 avril 2026 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

«Ils sont comme deux adolescents» -Henry Arnaud
L'ancien premier ministre canadien Justin Trudeau et la chanteuse Katy Perry étaient au festival de Coachella, qui se déroulait au cours de la fin de semaine. / Sean Kilpatrick / La Presse canadienne

L'ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la chanteuse Katy Perry étaient au festival de Coachella, qui se déroulait au cours de la fin de semaine.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, en discuter lundi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«Ils sont comme deux adolescents. Honnêtement, c'est fascinant de voir ce qui se passe, autant pour l'un que pour l'autre. On a l'impression que Justin Trudeau a rajeuni d'au moins dix ans, et Katy Perry, qui semblait réellement dépressive après sa séparation d'avec l'acteur Orlando Bloom, n'arrête pas de publier des photos d'elle avec Justin.»

Henry Arnaud

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