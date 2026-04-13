Après 30 ans

Selon une nouvelle étude, 254 000 Canadiens et 67 300 Québécois recevront un diagnostic de cancer cette année.

Les cancers du poumon, du sein, de la prostate et du côlon représentent à eux seuls 47 % de ces nouveaux cas.

La mortalité est en baisse pour environ les deux tiers des types de cancer.

Ce recul s'explique principalement par le succès des grandes campagnes de dépistage et l'arrivée de traitements novateurs.

Les diagnostics de cancer de la gorge sont toutefois en hausse chez les hommes.

Écoutez les explications du Dr Denis Soulières, hématologue-oncologue et porte-parole scientifique et médical de la Société canadienne du cancer, au micro de Philippe Cantin.