Élue cheffe de la CAQ dimanche

La transition du pouvoir est entamée à Québec. Après son élection comme cheffe de la CAQ dimanche, Christine Fréchette sera assermentée comme première ministre du Québec ce mercredi.

Le nouveau Conseil des ministres sera, quant à lui, présenté la semaine prochaine.

La nouvelle cheffe a par ailleurs promis à son rival dans la course caquiste, Bernard Drainville, des responsabilités « à la hauteur de son talent » dans le prochain caucus.

Écoutez le journaliste Louis Lacroix commenter le début de la transition à Québec, lundi au Québec maintenant.