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Élue cheffe de la CAQ dimanche

Christine Fréchette sera assermentée première ministre ce mercredi

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Le Québec maintenant

le 13 avril 2026 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix

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Christine Fréchette sera assermentée première ministre ce mercredi
Christine Fréchette sera assermentée première ministre ce mercredi, quatre jours après sa nomination comme cheffe de la CAQ. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

La transition du pouvoir est entamée à Québec. Après son élection comme cheffe de la CAQ dimanche, Christine Fréchette sera assermentée comme première ministre du Québec ce mercredi.

Le nouveau Conseil des ministres sera, quant à lui, présenté la semaine prochaine.

La nouvelle cheffe a par ailleurs promis à son rival dans la course caquiste, Bernard Drainville, des responsabilités « à la hauteur de son talent » dans le prochain caucus.

Écoutez le journaliste Louis Lacroix commenter le début de la transition à Québec, lundi au Québec maintenant

«Pour la suite, on me dit que le partage des postes se fera à parts égales, environ 50/50, entre le personnel de monsieur Legault et celui de madame Fréchette. Ce matin, pendant que j’attendais sous la pluie, j'ai d'ailleurs vu des membres de l'équipe de monsieur Legault sortir du bureau en pleurs. Ce sont des gens que je connais et qui ont appris la mauvaise nouvelle de leur départ aujourd'hui.»

Louis Lacroix sur les débuts de la transition politique à Québec

Écoutez ensuite le journaliste Philippe Bonneville mettre la table pour les élections partielles fédérales qui se déroulent ce soir, notamment dans la circonscription de Terrebonne.

«Il y a moins d'une semaine, on disait que Terrebonne serait une circonscription charnière ; c'est peut-être là que Mark Carney allait obtenir sa majorité. Or, ce n’est plus le cas. Avec le transfuge de la semaine dernière et les victoires quasi assurées de ce soir en Ontario, l’enjeu de Terrebonne est devenu un peu moins crucial pour les troupes libérales.»

Philippe Bonneville

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