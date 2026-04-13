16 concerts cet automne

Le retour de la chanteuse Céline Dion, qui a annoncé 16 concerts à Paris l'automne prochain, a provoqué un engouement énorme à travers le monde. Plusieurs hôtels parisiens affirment ressentir l'impact de l'annonce de la résidence de l'interprète de My Heart Will Go On.

Quelles seront les retombées pour la capitale française?

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet, lundi, au micro de Philippe Cantin.