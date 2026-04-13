Après avoir remporté la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette aura du pain sur la planche au cours des prochains mois si elle souhaite avoir une chance de sauver son parti lors des prochaines élections.
La première ministre désignée devra notamment former son Conseil des ministres et tenter de convaincre certains noms importants de se représenter pour un autre mandat sous les couleurs de la formation.
Écoutez Nathalie Normandeau discuter de l'entrée en poste de Christine Fréchette, lundi, au micro de Philippe Cantin
«Elle devra faire vite et avoir de l'impact dans les engagements qu'elle va concrétiser, de l'impact pour frapper l'imaginaire des Québécois. Parce qu'il y a une majorité de Québécois qui ont déjà détourné le regard de la CAQ. (...) Elle devra privilégier des stratégies pour renverser la tendance. Mais on s'entend, ça relève de l'exploit.»