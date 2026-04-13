Après avoir remporté la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette aura du pain sur la planche au cours des prochains mois si elle souhaite avoir une chance de sauver son parti lors des prochaines élections.

La première ministre désignée devra notamment former son Conseil des ministres et tenter de convaincre certains noms importants de se représenter pour un autre mandat sous les couleurs de la formation.

Écoutez Nathalie Normandeau discuter de l'entrée en poste de Christine Fréchette, lundi, au micro de Philippe Cantin