Protection ou fardeau financier?

Le ministre Jean Boulet a mandaté l'Office des professions pour doter les paramédics d'un ordre professionnel.

Si la Corporation des paramédics salue un moment historique pour la reconnaissance de la pratique, Jean Gagnon, représentant de la FSS-CSN, se montre sceptique.

Selon lui, la protection du public est déjà assurée par un registre national et des évaluations rigoureuses.

Il craint que cet ordre n'ajoute une charge financière aux membres sans régler les enjeux prioritaires, tels que les conventions collectives expirées et l'amélioration des conditions de travail sur le terrain.

Écoutez Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, à La commission lundi.