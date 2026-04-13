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Protection ou fardeau financier?

Ordre professionnel des paramédics: une avancée contestée par le syndicat

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 13 avril 2026 13:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Ordre professionnel des paramédics: une avancée contestée par le syndicat
Le ministre Jean Boulet a mandaté l’Office des professions du Québec pour créer un ordre professionnel pour les paramédics, ostéopathes, kinésiologues et perfusionnistes, une mesure saluée par la Corporation des paramédics. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Le ministre Jean Boulet a mandaté l'Office des professions pour doter les paramédics d'un ordre professionnel.

Si la Corporation des paramédics salue un moment historique pour la reconnaissance de la pratique, Jean Gagnon, représentant de la FSS-CSN, se montre sceptique. 

Selon lui, la protection du public est déjà assurée par un registre national et des évaluations rigoureuses.

Il craint que cet ordre n'ajoute une charge financière aux membres sans régler les enjeux prioritaires, tels que les conventions collectives expirées et l'amélioration des conditions de travail sur le terrain.

Écoutez Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, à La commission lundi. 

«À l'heure actuelle, la population est très bien protégée, et elle l'est mieux qu'elle ne le sera avec un ordre professionnel.»

Jean Gagnon

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