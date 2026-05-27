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Kennedy, Biden, Trump etc.

Le bilan de santé des présidents concerne-t-il vraiment les électeurs?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 27 mai 2026 13:37

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Le bilan de santé des présidents concerne-t-il vraiment les électeurs?
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Donald Trump prétend avoir un bilan de santé exceptionnel malgré les multiples doutes émis à ce sujet, mais il n'est pas le premier président à le faire.

Historiquement, de nombreux présidents, de Roosevelt à Kennedy en passant par Joe Biden, ont camouflé leurs problèmes de santé pour des raisons politiques.

Pourquoi est-il important pour un candidat présidentiel de paraître vigoureux et robuste?

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, expliquer pourquoi la santé des présidents importe, mercredi, à La commission.

Autres sujets abordés:

  • Ken Paxton et les républicains au Texas: la victoire de cet ultraconservateur;
  • Le Conseil de la Paix n'aurait plus un sou: des rumeurs d'enrichissement personnel au profit de Donald Trump circulent, alors que les promesses de reconstruction à Gaza n'ont jamais été concrétisées;
  • Négociations avec l'Iran au Camp David: le cabinet Trump tente de négocier un accord financier en échange de la stabilité nucléaire.

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