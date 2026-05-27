Kennedy, Biden, Trump etc.

Donald Trump prétend avoir un bilan de santé exceptionnel malgré les multiples doutes émis à ce sujet, mais il n'est pas le premier président à le faire.
Historiquement, de nombreux présidents, de Roosevelt à Kennedy en passant par Joe Biden, ont camouflé leurs problèmes de santé pour des raisons politiques.
Pourquoi est-il important pour un candidat présidentiel de paraître vigoureux et robuste?
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, expliquer pourquoi la santé des présidents importe, mercredi, à La commission.
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